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Первую партию медицинских масок-экранов, напечатанных на 3D-принтере, доставили в медучреждения Гомеля

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