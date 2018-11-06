Первую в Беларуси банковскую карту, которая мотивирует на занятия спортом, презентовали в Минске

Белагропромбанк совместно с Мasterсard создали уникальный платежный продукт - О-GO. Пользователям предложат бесконтактный вариант карты на пластике или в виде брелока, а также множество бонусов и подарков. Виктория Антоненкова продолжит.

Веселые и активные, люди, которые заботятся о своих финансах, - вот портрет держателей новой спортивной карты Белагропромбанка О-GO. С ее помощью клиенты получат подарки за свою активность. При расчете картой каждые 10 рублей в чеке превращаются в 1 FITкоин, также баллы начисляются за 10 тысяч шагов, пройденных в день. С помощью мобильного приложения Белагропромбанка виртуальные бонусы можно обменять на реальные призы.

Приятным бонусом для тех, кто ведет активный образ жизни, станет система Cash-back. На карту вернут 1 % от каждой покупки и 2 % от покупок в магазинах категории ЗОЖ и медицинских центрах. Кроме того, клиенты могут воспользоваться скидками в предприятиях-партнерах банка и стать участниками рекламной акции "Энергия FITкоинов".