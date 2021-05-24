Первые 140-тонные БелАЗы поступили на рынок Украины

Партия первых 140-тонных карьерных самосвалов БелАЗа поставлена в адрес украинской компании "Метинвест", сообщает пресс-служба белорусского предприятия. Три машины уже начали нести свою трудовую вахту в карьерах Центрального ГОКа. Один самосвал введен в эксплуатацию на Южном горно-обогатительном комбинате и даже получил свое имя -"Атлант". Одной из главных технических особенностей машин является новая облегченная платформа, которая на 4 тонны легче классической. Благодаря этому самосвалы могут перевозить еще больше горной массы. В июне "Метинвест" получит еще один 140-тонник. Всего до конца года БелАЗ планирует поставить три машины в таком же исполнении.