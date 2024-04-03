Первые байкеры на дорогах Минска. Узнали, какой стиль управления владельцам байков диктует мотосезон

Под звуки моторов на дорогах Минска появляются байкеры. Внимательно следит за передвижением мотоциклистов и столичная Госавтоинспекция. Среди главных рекомендаций ГАИ - сохранение скоростного режима и осторожность при перестроениях. Подробности у Ильи Цветкова.

Мотосезон по правилам

Моторное масло заменено, на колесах свежая резина и сейчас происходит процесс детейлинга - чистка и полировка деталей, которые будут ярко сиять на солнце. Под звуки могучих двигателей на улицы Минска выезжают байкеры.

Более 20 лет за рулем байка. За плечами Дмитрия Степаненко - сотни тысяч километров по скоростным трассам Беларуси, России и стран Европы на двухколесном аппарате. Для передвижения по городу в зимний период, по словам мотоциклиста, идеально подходит электрокар.





Электроавтомобили - это будущее, я люблю идти в ногу со временем, и очень удобно их использовать, чтобы перевозить себя по делам. А мотоцикл перевозит душу. Дмитрий Степаненко, мотоциклист

С наступлением тепла по традиции на смену авто приходит мотоцикл. Свой байк Дмитрий собирал практически на заказ, уникальная машина уверенно ведет себя на дороге, но после зимнего перерыва даже опытный байкер проводит так называемую вкатку в сезон, чтобы заново почувствовать габариты машины и вспомнить основы безопасности.

В первую очередь каждый должен пройти вкатку в сезон. Почувствовать заново машину. Это очень важно. И экипировка. Мне смешно слышать, когда говорят о том, что сегодня падать не планируют - это спланировать нельзя. Поэтому шлем, налокотники, наколенники - это основа. Дмитрий Степаненко, мотоциклист





За первыми участниками мотодвижения этого сезона внимательно следит ГАИ Минска. Экипажи каждый день контролируют наиболее аварийные участки дорог столицы. Нарушения скоростного режима часто фиксируют во время передвижения в потоке.

Определяем скорость и при необходимости останавливаем, чтобы привлечь к ответственности за нарушение. Максим Беньковский, инспектор ДПС ОГАИ Московского РУВД г. Минска

Пока еще холодный асфальт, остатки реагентов и песок на покрытии - все это может стать причиной потери управления транспортным средством и привести к столкновению. Поэтому мотоциклистам советуют быть осторожными во время маневрирования.



