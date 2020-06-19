Первые чартеры этого лета с белорусами улетели в Албанию

Туристический сезон - 2020 стартовал! Для многих наших сограждан это действительно долгожданное событие. В пятницу первые две сотни белорусов улетели в Албанию. Очень скоро к этому направлению добавятся еще несколько стран. Так где будем отдыхать этим летом?



Выяснял Антон Малюта. Это туристическое агентство в центре столицы. Здесь несколько месяцев назад пришлось переформатировать работу - и это касается не только удаленки для сотрудников: вместо продажи туров приходилось их переносить или отменять. Сегодня это и многие другие турагентства возвращаются к привычному ритму. Спрос снова есть.



Минимальная предоплата и страхование в случае заражения вирусом - этим летом норма для туристического рынка. В приоритете - безопасность путешествий. И экономическая, и, конечно, эпидемиологическая. В списке рекомендаций для отелей - десятки пунктов: от дезинфекции до соблюдения социальной дистанции. А на борту свои меры. Чартер в Албанию в прошлую пятницу стал первой ласточкой.



Кстати, самолеты из Минска теперь летать туда будут чаще - трижды в неделю. С 1 июля ожидается возобновление рейсов в Египет и Турцию. А там подтянутся Болгария, Греция и Черногория. В планах национального перевозчика возвращение во все мировые туристические столицы. Постепенно возобновляется и регулярное авиасообщение. И что еще важно знать туристам. В Албании и Турции ждут всех желающих - без виз и справок об отсутствии COVID-19. Греческая сторона готова сама протестировать всех прибывающих туристов. Что касается Египта и других стран, четкого алгоритма там пока нет.



