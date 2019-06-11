Первые четыре станции новой линии столичного метро откроют 3 июля 2020 года

Сейчас прокладывают тоннель на "Вокзальной". Это будет первая станция минского метро с наземным вестибюлем. Пока идут отделочные работы - уже возведены платформа и служебные помещения, а также установлены лифты для маломобильных людей. Отделку помещений всех четырех станций закончат до конца года. А вот в начале следующего пустят пробный поезд. Протяженность новой линии метро - чуть более 17 километров.