Первые детские партизанские чтения прошли в Бегомльском музее народной славы

Декабрь 1942-го - особая дата для небольшого белорусского местечка Бегомль. Тогда в эти дни партизаны выбили фашистов из поселка, а после контролировали значительную часть территории. Партизанская зона в тылу врага действовала вплоть до освобождения Беларуси войсками Красной армии - этот уникальный факт описан во многих литературных источниках. Сохранились даже кадры военной хроники о жизни и борьбе партизан: в 1943-м благодаря действовавшему в партизанской зоне аэродрому сюда смогли попасть документалисты. Сегодня наследники великого подвига предков, дети, внуки и правнуки отважных партизан собрались в Бегомльском музее народной славы - здесь прошли первые детские партизанские чтения в память о героических событиях.



Подробности - у Ольги Масловской. Деятельность партизанской бригады "Народные мстители имени Воронянского", история одной награды, судьба Героя Советского Союза Степана Манковича. В каждой строчке - боль и гордость, смерть и бессмертие. Первые детские партизанские чтения в Бегомле собрали школьников из нескольких районов: Докшицкий, Глубокский, Борисовский. Там в годы войны развернулось мощное партизанское движение. Одиннадцатиклассница Виктория Глинская заинтересовалась партизанскими судьбами педагогов. Они учили ее родителей.







Первые детские партизанские чтения прошли в Бегомле

Уроки истории здесь на каждом шагу. Это стена Бегомльского музея народной славы. А в начале войны здесь располагалась немецкая гарнизонная казарма. Эти следы оставили партизанские снаряды - стену не ремонтируют умышленно.Здесь, на докшицкой земле, партизанский костер в истории каждой семьи. Первый отряд народных мстителей в тогда еще Бегомльском районе появился в декабре 41-го, и уже через год партизаны контролировали большую часть района.

Освобождение Бегомля стало крупнейшей операцией партизан. Территорию в 8 тысяч квадратных километров они удерживали вплоть до прихода соединений Красной Армии летом 44-го. С музейных фотографий смотрят герои. Патриоты, которые с оружием в руках встали на защиту родной земли. Недавно фонды музея пополнила коллекция оружия Великой Отечественной войны. Ее презентовали в знаковый для Бегомля день.





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