Первые дни катастрофы Чернобыля - на кинопленке в проекте АТН "В открытом доступе"

Не передать, какая атмосфера царила у белорусского берега Припяти в первые дни катастрофы Чернобыля. Южную белорусскую глубинку зафиксировала кино- и фотопленка. Большинство кадров - впервые на экране. Смотрите эпизод проекта АТН "В открытом доступе".