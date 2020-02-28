Первые дни весны в столице будут с мокрым снегом и дождем

На смену аномально теплой зиме придет и довольно теплый март. В первые его дни столбики термометров покажут температуру, характерную больше для апреля. Но погода будет довольно неустойчивой. В Минске завтра возможен мокрый снег, ночью 5 - 7 мороза, днем до 4 тепла. В воскресенье осадки почти по всей территории столицы и области. Ночью около 0, днем столбики покажут до плюс 5 градусов.



Первые рабочие дни весны также будут дождливые - мокрого снега следует ждать и в Минске, и в области. А вот температура постепенно будет подниматься - ночной минус сменится плюсом.



