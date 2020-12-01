ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Первые елочные базары заработают в Беларуси с 19 декабря

Старт предпраздничной торговли дадут лесхозы Брестской и Витебской областей с 20 и 21 декабря. К ним присоединятся Гродненский и столичный регионы, чуть позже Гомельская и Могилевская области. В общей сложности планируется организовать более тысячи торговых точек от лесхозов. В ассортименте традиционно будут представлены ели, сосны, а также новогодние букеты и деревья в кадках. Более подробную информацию, в том числе ценовой диапазон в ближайшее время опубликуют на сайте Министерства лесного хозяйства.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все