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Первые мнения об эффективности народного форума от тех, кто на страже безопасности
Цифры просмотров трансляций VI Всебелорусского народного собрания говорят о высоком интересе к форуму. Жители всех регионов, разных профессий, возраста и социального статуса в том числе и благодаря нашему информационному каналу присоединились к обсуждению программы развития страны на перспективу.
Перед белорусами поставлены серьезные задачи и определены важные ориентиры. И вот первые мнения об эффективности большого народного форума от тех, кто на страже нашей безопасности.
Напомним, участие в народном диалоге приняли представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, военнослужащие, предприниматели, студенты, работники культурной сферы и СМИ.
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