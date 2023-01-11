Первые перелетные птицы появились в Беловежской пуще

По-весеннему теплая погода, установившаяся на юго-западе Беларуси в конце декабря - начале января, способствовала появлению раньше срока в Беловежской пуще первых весенних птиц-мигрантов. Такая информация размещена на официальном сайте национального парка, пишет БелТА.

На протяжении последней недели в научный отдел приходят сообщения о неожиданных для этой поры года встречах с пернатыми. Так, на растаявших водоемах регистрируются лебеди-шипуны, лебеди-кликуны и представители утиных. В частности, скопление уток отмечено на реке Лесная в районе деревни Голый Борок: единовременно в разные дни там собирается до нескольких сотен крякв. Среди них отмечены и самые малые представители утиных Беларуси - чирки-свистунки. На некоторых водных объектах появились серые цапли, а в пойме реки Лесная у деревни Новицковичи замечены 3 особи большой белой цапли.

По-настоящему неожиданным стало появление в местах регулярного гнездования первых серых гусей и серых журавлей. Одиночные пары этих красивых птиц наблюдали вблизи урочища Злятино на юго-западной окраине Беловежской пущи. Скопление из 32 серых гусей зарегистрировано 3 января. Помимо этого, над поймой реки Лесная пролетела стая из 30 гусей-гуменников и 9 серых журавлей.

При этом в научном отделе отметили, что подобные регистрации перелетных птиц уже не являются чем-то исключительным. В последнее время растет численность серых журавлей и серых гусей, пережидающих холода на востоке соседней Польши. Эти птицы способны оперативно смещаться на сотни километров в благоприятные для себя условия. Кроме того, в предыдущие зимы единичные факты зимовки этих видов фиксировались и на территории национального парка.