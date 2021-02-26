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Первые перелетные птицы возвращаются из теплых краев

Первые перелетные птицы возвращаются из теплых краев. Несмотря на недавний минус, пернатых путешественников начали замечать на улицах городов и деревень. Домой возвращаются серые гуси, чибисы и полевые жаворонки. По сравнению с прошлым годом, когда зима была практически без снега, в этом году птицы начали возвращаться в Беларусь на три недели позже.

Некоторые виды птиц, которые раньше были перелетными, теперь зимуют в Беларуси. Так, например, скворцов, которые долгое время считались весенними вестниками, даже этой зимой неоднократно замечали в разных уголках нашей страны.

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