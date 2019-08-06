Первые победы белорусских кинологов на Международных армейских играх

Мы продолжаем следить за выступлением белорусов на Международных армейских играх. Сегодня расскажем о первых победах наших кинологов и втором этапе конкурса "Верный друг". Какие новые преграды в этом году появились на 300-метровой полосе препятствий? В чем преимущество бельгийской овчарки над немецкой? Репортаж Дарьи Белоусовой-Петровской.



Пока он не чувствует себя звездой, а внимание телекамер только раздражает. Дэн - единственная бельгийская овчарка в команде белорусских кинологов. Армейские игры - его первые международные соревнования. И сразу успех. В "Дог-биатлоне" это первый этап конкурса "Верный друг". Он с напарником, сержантом Николаем Ковальчуком, показали лучший результат и принесли команде первую победу.



Для коротких дистанций бельгийцы идеальные солдаты. Быстрые, легкие, прыгучие. Со стороны кажется, что 300-метровая полоса препятствий для них словно игра. Обладая спринтерскими качествами, они легко преодолевают барьеры, глухие заборы, взлетают на 4-метровые лестницы, проползают под БТРами.