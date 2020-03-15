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Первые предкастинги шоу X-Factor прошли в Гродно
. Команда популярного шоу отправилась в путешествие по стране в поисках талантов.
. За 2 дня эксперты оценили несколько сотен вокалистов. Прослушивания будут длиться вплоть до мая. По его итогам продюсеры проекта определят участников, которые предстанут перед наставниками.
Как разыскивают обладателя того самого X-Factor - из Гродно репортаж
Инны Пилевич.
Их имена еще не печатают на афишах, но скромности им уже не занимать. Они уверены, что обладают уникальным X-Factor. И это могут подтвердить акулы шоу-бизнеса. Правда, жюри громкие заявления участников предкастинга нипочем. За несколько мгновений могут раскусить даже самых пафосных кандидатов, более того, дать дополнительное задание.
Около 2 сотен участников за 2 дня прослушиваний в Гродно
В городской Дом культуры шли как профессиональные музыканты, так и те, кто никогда не выступал перед публикой. Но каждый из них с надеждой показать себя и найти свою аудиторию. Так 32-летний Михаил Рачков не отказался от своей мечты о вокальной карьере, хотя от него отказались родители. Несмотря на сложный диагноз, он сумел найти силы подняться на сцену и показать себя жюри.
На прослушивания в Гродно ехали не только из других городов, но и из-за рубежа
Все выступления зафиксированы на видео. Это позволит продюсерской команде отобрать тех, кто продолжит участие в проекте и попадет на встречу к наставникам вокального шоу. Участники предкастингов под прицелом телекамер. После выступлений конкурсанты попадают в руки журналистов, с которыми делятся своими впечатлениями и историями. Все это выйдет в эфир уже в июне в дневниках проекта на телеканале
. Премьера самого же вокального талант-шоу в сентябре.
Впереди у команды X-Factorеще 9 городов
Следующий в маршруте Могилев. Продюсеры приглашают вокалистов на прослушивание 21 и 22 марта в малый зал Дворца культуры области. Финальные предкастинги проекта запланированы в Минске в мае.
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