Первые результаты расшифровки бортовых самописцев Як-130
Погибшим пилотам Як-130 несколько раз приказывали катапультироваться, но они до последнего уводили самолет от жилых кварталов. Накануне стали известны первые расшифровки черных ящиков. Как рассказал командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб, аварийная ситуация произошла над аэродромом Барановичи, самолет был неуправляем и его траектория начала уклоняться в сторону города. Экипаж не покинул машину, пилотам удалось перейти на резервную систему управления, это стабилизировало направление полета, но не высоту.
Последние днив каждом уголке Беларусиобсуждают трагическую новость - гибель экипажа Як-130. Ход расследования крушения самолета в Барановичах Александр Лукашенко держит на личном контроле. Президент поручил оказать поддержку семьям погибших летчиков и резко высказался о тех, кто хайпует на этой трагедии и очерняют память. Не всякий человек способен совершить подвиг, но каждый мужчина, выбрав профессию военного летчика, знает, что может прийти секунда, когда надо сделать выбор - подчиниться инстинкту самосохранения или выполнить долг до конца.
Белорусы скорбят вместе с родными и близкими пилотов, выражают благодарность за спасенные жизни, равнодушным не остался никто. Накануне Барановичи простились с погибшими летчиками: минута молчания, оркестр и рота почетного караула. Тела доставил в Лиду специальный рейс Ан-26. И сегодня на лидской штурмовой авиабазе с 9 до 11 пройдет прощание. Майора Андрея Ничипорчика похоронят в Лиде, лейтенанта Никиту Куконенко - в Полоцке.
