Первые семейные аллеи появились в Солигорске и Молодечно

В городе шахтеров полсотни именных кленов посадили рядом с водоемом, а в Молодечно аллея из 20 деревьев теперь будет расти в городском парке Победы.



Кроме торжественных мероприятий в выходные прошли и субботники. Жители центрального региона продолжают наводить порядок на улицах, в парках и скверах. Репортаж Натальи Кезик.



Высадку своего именного клена семья Кузмирук запланировала на субботу. Идею поддержали единогласно. Мама с папой шутят, что во время свадьбы не успели повесить свой замок на счастье. Зато теперь более полным составом посадят именное дерево. А пятилетняя Софья и трехлетний Тихон обещали ухаживать и обязательно поливать клен.



Посадить свое дерево в Молодечненском городском парке собрались два десятка семей. Рядом с кленом можно установить именную табличку с фамилией семьи или даже генеалогическим деревом.



Более того, аллея в парке с каждым годом будет расти. Посадить дерево здесь сможет любая семья в день брака или в день рождения ребенка.



В центральном регионе проект "Парк семейных деревьев" стартовал именно в Молодечно. Дальше зеленую традицию воплотят и в остальных районах Минской области, где и появятся вот такие своеобразные плантации с каштанами, кленами и ясенями.



В выходные появилась в Молодечненском районе и еще одна аллея, посвященная 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Ее волонтеры высаживали вместе с руководством Молодечненского района.



Свой субботник - уже второй этой весной - проводили и в детском центре "Росток". Руководители кружков и творческих объединений наводят порядок в рабочих кабинетах и около учреждения образования. Фронт работы здесь огромный - на территории почти в 1,5 гектара много деревьев, десятки клумб и малых архитектурных форм.



В детском центре составили свой план работы и на следующие выходные. Педагоги дополнительного образования обязательно присоединятся и к республиканскому субботнику, который запланирован на 20 апреля.