Первые школьные линейки прошли сегодня в Минской области

Праздничная эстафета продолжится и 1 сентября - в День знаний. И если в городах событие собирает сотни участников, в сельских школах это действительно семейный праздник. Например, в школе Неманицы Борисовского района в этом году всего 8 первоклассников. С праздником их поздравила Александра Кавелич.

Чуть робко, но с большим любопытством маленький Богдан спешит на свою первую школьную линейку. Напоследок советы от старшей сестры и обязательно фото в семейный альбом.

Эти мальчики и девочки быстро познакомятся друг с другом. В неманицкой средней школе в этом году всего 8 первоклассников. На уроки они будут приезжать из пяти ближайших деревень.

Не меньше волнуются и радуются старшеклассники. У них впереди новый этап. Более взрослый и самостоятельный.

Знакомство со школой или долгожданная встреча после каникул. Для этих учеников сегодня особенный, праздничный день. Открывать тетради и учебники за партами они будут только после выходных. Первая четверть нового учебного года в этом году символически стартует с понедельника.

А сегодня всего один, познавательный урок. Его посвятили малой родине. Школьники узнают интересные факты об истории своего края.

Такие краеведческие занятия и экскурсии будут проводить и во время всего учебного года. Творческие и исследовательские идеи учителя вместе с учениками будут реализовывать и во время факультативов.