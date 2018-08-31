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Первые школьные линейки прошли сегодня в Минской области
Праздничная эстафета продолжится и 1 сентября - в День знаний. И если в городах событие собирает сотни участников, в сельских школах это действительно семейный праздник. Например, в школе Неманицы Борисовского района в этом году всего 8 первоклассников. С праздником их поздравила Александра Кавелич.
Чуть робко, но с большим любопытством маленький Богдан спешит на свою первую школьную линейку. Напоследок советы от старшей сестры и обязательно фото в семейный альбом.
Эти мальчики и девочки быстро познакомятся друг с другом. В неманицкой средней школе в этом году всего 8 первоклассников. На уроки они будут приезжать из пяти ближайших деревень.
Не меньше волнуются и радуются старшеклассники. У них впереди новый этап. Более взрослый и самостоятельный.
Знакомство со школой или долгожданная встреча после каникул. Для этих учеников сегодня особенный, праздничный день. Открывать тетради и учебники за партами они будут только после выходных. Первая четверть нового учебного года в этом году символически стартует с понедельника.
А сегодня всего один, познавательный урок. Его посвятили малой родине. Школьники узнают интересные факты об истории своего края.
Такие краеведческие занятия и экскурсии будут проводить и во время всего учебного года. Творческие и исследовательские идеи учителя вместе с учениками будут реализовывать и во время факультативов.
Только в Борисовском районе новый школьный сезон в этом году начнут свыше 18 тысяч школьников. Среди них и 2 тысячи первоклассников. Кстати, праздничная эстафета продолжится и завтра. День знаний объединит учеников, родителей и учителей из разных точек столичного региона.
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