Первые случаи стихийных возгораний сухой растительности фиксируют спасатели Минской области

В Стародорожском районе пожарным пришлось спасать из огня мужчину, который сжигал около дома мусор, сухую траву и сломанные сучья деревьев. Такое же чрезвычайное происшествие и в Пуховичском районе. Там женщина из-за неаккуратного обращения с огнем на улице получила серьезные ожоги и попала в больницу. Чтобы предотвратить такие последствия весенних палов, спасатели предупреждают об опасности стихийных возгораний в частном секторе и бесконтрольного распространения пламени. Сотрудники МЧС также напоминают правила наведения порядка на приусадебном участке.