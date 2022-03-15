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Первые случаи стихийных возгораний сухой растительности фиксируют спасатели Минской области

В Стародорожском районе пожарным пришлось спасать из огня мужчину, который сжигал около дома мусор, сухую траву и сломанные сучья деревьев. Такое же чрезвычайное происшествие и в Пуховичском районе. Там женщина из-за неаккуратного обращения с огнем на улице получила серьезные ожоги и попала в больницу. Чтобы предотвратить такие последствия весенних палов, спасатели предупреждают об опасности стихийных возгораний в частном секторе и бесконтрольного распространения пламени. Сотрудники МЧС также напоминают правила наведения порядка на приусадебном участке.

Всего с начала года спасатели центрального региона выезжали на возгорание сухой растительности 160 раз. МЧС предупреждает: поджигать траву и пожнивные остатки за пределами своих участков строго запрещено.

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