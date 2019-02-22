Первые три станции новой линии минского метро готовы более чем на 90%

Первые три станции новой линии метро готовы более чем на 90% - на "Ковальской Слободе", "Франтишка Богушевича" и "Вокзальной" начались уже отделочные работы и настройка оборудования. Впервые минское метро оборудуют эскалаторами и траволаторами белорусского производства - их выпуск наладили в Солигорске и Могилеве. При этом привычную конструкцию мобильной лестницы белорусские инженеры модернизировали.