ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Первые три станции новой линии минского метро готовы более чем на 90%

Первые три станции новой линии метро готовы более чем на 90% - на "Ковальской Слободе", "Франтишка Богушевича" и "Вокзальной" начались уже отделочные работы и настройка оборудования. Впервые минское метро оборудуют эскалаторами и траволаторами белорусского производства - их выпуск наладили в Солигорске и Могилеве. При этом привычную конструкцию мобильной лестницы белорусские инженеры модернизировали.

Планируется, что первые 4 станции третьей линии метро примут первых пассажиров в первой половине следующего года.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все