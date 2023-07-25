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Первые тысячники на уборке урожая определились в Могилевской области

В Могилевской области на уборочной определились первые тысячники. Лавры лидеров достались четырем водителям сельхозпредприятия "Рассвет" и молодежному экипажу в составе Андрея Дрозда и Александра Кравцова. Сейчас они заняты на уборке озимой пшеницы. В хозяйстве культурой засеяно свыше 2 тыс. га. Вручены подарки и знаки отличия. Одновременно в "Рассвете" идет и уборка рапса.

Работали с братом в течение трех лет. Сейчас брату дали свой комбайн, и получается, что в этом году соперничаем. Хлеб - это наше все. Поэтому стараемся. Стараемся убирать без потерь. Сейчас у меня свой помощник.
Андрей Дрозд, старший комбайнер ОАО "Рассвет им. К. П. Орловского"
Сразу убирал ячмень озимый, а сейчас - озимый рапс. Тонн 500 уже намолотил. В общей сложности тонн 700 уже есть. Смотрим состояние зерна, если сухое, то - вперед и до ночи. Мы должны до зернышка убрать свой хлеб, должны со своим хлебом быть, независимыми ни от кого. Хлеб - наше золото!
Николай Белокурский, старший комбайнер ОАО "Рассвет им. К. П. Орловского"

В круглосуточную работу включились и сушильные комплексы. В "Рассвете" их четыре. Ежедневно каждый обрабатывает до 400 т зерна.

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