Первые тысячники на уборке урожая определились в Могилевской области

Сразу убирал ячмень озимый, а сейчас - озимый рапс. Тонн 500 уже намолотил. В общей сложности тонн 700 уже есть. Смотрим состояние зерна, если сухое, то - вперед и до ночи. Мы должны до зернышка убрать свой хлеб, должны со своим хлебом быть, независимыми ни от кого. Хлеб - наше золото!

Николай Белокурский, старший комбайнер ОАО "Рассвет им. К. П. Орловского"