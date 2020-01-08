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Первые в этом году приемы граждан стартовали в Совете Республики

Житель Минска обратился к заместителю председателя верхней палаты парламента с вопросом - возродить дело жизни и дать работу другим белорусам. Диалог с Анатолием Исаченко длился около 40 минут. Стороны внимательно выслушали друг друга. Проблему пообещали решить.

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