Первые в этом году приемы граждан стартовали в Совете Республики

Житель Минска обратился к заместителю председателя верхней палаты парламента с вопросом - возродить дело жизни и дать работу другим белорусам. Диалог с Анатолием Исаченко длился около 40 минут. Стороны внимательно выслушали друг друга. Проблему пообещали решить.