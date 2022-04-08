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Первые весенние грозы сменятся очередным похолоданием

В Минске и области в выходные ожидается неустойчивая погода. Из европейских регионов в сторону южного запада страны будут поступать более холодные воздушные массы. Температура воздуха составит от плюс 6 до плюс 13 градусов. Местами пройдут дожди.

Более комфортная погода и потепление ожидается в начале следующей недели. Будет до плюс 9 тепла и без существенных осадков.

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