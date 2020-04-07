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Первые весенние цветы зацвели в Ботаническом саду
"Шекспир", "аистенок" и "эдем". Некоторые ранние сорта тюльпанов зацвели в Ботаническом саду. Красочное природное явление началось на две недели раньше обычного. Сейчас на клумбах можно увидеть низкорослые тюльпаны семейства Кауфмана. Всего же в коллекциях Ботанического сада около 600 сортов. Обычно их массовое цветение можно увидеть в мае, но в этом году буйство красок прогнозируется в конце апреля.
Также в Ботаническом саду цветут пушкинии и примулы. А скоро свои цветные штрихи в общую весеннюю картину внесут форзиции и магнолии.
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