Первые весенние цветы зацвели в Ботаническом саду

"Шекспир", "аистенок" и "эдем". Некоторые ранние сорта тюльпанов зацвели в Ботаническом саду. Красочное природное явление началось на две недели раньше обычного. Сейчас на клумбах можно увидеть низкорослые тюльпаны семейства Кауфмана. Всего же в коллекциях Ботанического сада около 600 сортов. Обычно их массовое цветение можно увидеть в мае, но в этом году буйство красок прогнозируется в конце апреля.



Также в Ботаническом саду цветут пушкинии и примулы. А скоро свои цветные штрихи в общую весеннюю картину внесут форзиции и магнолии.



