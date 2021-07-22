"Запад-2021" - первые воинские эшелоны с техникой и военнослужащими из России прибыли в Брест. Солдатам предстоит принять участие в совместных стратегических учениях Вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021". Стартовала подготовка к маневрам.



Учения запланированы с 10 по 16 сентября. Местом событий станут как белорусские, так и российские полигоны. Маневры направлены на укрепление военной безопасности Союзного государства.



