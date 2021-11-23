Первые за полвека масштабные раскопки развернуты в Верхнем замке в Полоцке

В Полоцке впервые за полвека развернуты масштабные археологические раскопки на территории Верхнего замка. Уже обнаружены фрагменты стен храма XII века. Ученым удалось добраться и до деревянных мостовых, и до жилой застройки XIV века. Рассказывает Ольга Масловская.

На месте раскопа будет построен один из корпусов кадетского училища. Задача археологов - поднять из древней полоцкой земли все тайны.

Площадь раскопа 260 квадратов. Сейчас работы идут на глубине более двух метров. В историческом разрезе это граница XIII и XIV веков.

Ученые обнаружили фрагменты мостовых и хозяйственных построек XIV века

Землю снимают с помощью лопат и мастерков. Так открывают постройки, которые служили древним полочанам. Вот фрагменты печи. Для ее постройки предприимчивый хозяин позаимствовал материал на другом объекте.

А это мостовые, по которым горожане передвигались в XIV веке. Настилы деревянные, но сохранились благодаря воде. В экспозиции Полоцкого краеведческого музея можно увидеть детский кожаный сапожок, найденный на территории Верхнего замка в середине прошлого века.

Из земли извлекли более 300 индивидуальных находок

Из земли извлекли уже больше 300 находок: подвески, фрагменты кольчуги, гребень, а в момент работы съемочной группы АТН благодаря металлодетектору в руки ученых попал нательный православный крест.





За ходом раскопок с интересом наблюдают учащиеся Полоцкого кадетского училища. Скоро учебное заведение переедет в исторический центр города. К слову, здесь до сих пор сохранилось построенное в начале XX века общежитие для педагогов полоцких кадет. Реставраторы дадут ему вторую жизнь.