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Первые заводы Белорусской национальной биотехнологической корпорации начали производство комбикормов

Значительная часть собранного урожая поступает на переработку на комбинаты хлебопродуктов в Борисов, Слуцк, Марьину Горку. Кстати, в Пуховичском районе начали работать и первые заводы Белорусской национальной биотехнологической корпорации.


Новейший комплекс предприятий будет изготавливать незаменимые аминокислоты - они нужны для увеличения результативности мясо-молочного производства. О большом эффекте от маленького зерна - Алексей Кондратенко.


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