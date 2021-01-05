Первые жертвы зимней рыбалки

Любителям провести свой досуг на зимней рыбалке не стоит забывать об опасности, которую скрывает тонкий лед. На многих водоемах покрытие стало критически тонким, хороший улов может стоить жизни. Год только начался, а в стране, к сожалению, уже есть первые жертвы. Сотрудники МЧС и ОСВОД Минской области в эти дни проводят оперативные рейды на водохранилищах.

К ним присоединился и наш корреспондент Илья Цветков.

Опасность под ногами

В городе тепло и сыро, а за городом зима. Но это только на первый взгляд. На водохранилищах Минска и страны из-за потепления начинает таять лед. Однако многим любителям зимней рыбалки такие обстоятельства не помеха.

Промоины в прибрежных зонах, широкие трещины и вода на поверхности покрытия - признаки скрывающейся под зеркальным полотном опасности. В эти дни самые ответственные рыбаки от любимого занятия отказываются.

"Зависит от температуры воздуха и воды. Чем больше мороз, время пребывания под водой уменьшается, соответственно меньше времени на работу. Каждое утро выходим в 10 утра на пешие обходы, осматриваем территорию, пляжи. Предупреждаем, кого-то отгоняем от тех мест, где тонкий лед".

Водолазы наготове

И все же ледяная долина по-прежнему пополняется новыми пешеходными тропами. Поэтому локальные тренировки водолазов проводятся ежедневно. Специалисты отрабатывают различные сценарии возникновения чрезвычайных ситуаций на льду. Регулярно обходят акваторию, чтобы предупредить о соблюдении мер безопасности тех, кто решил рискнуть жизнью ради улова.

Туман - еще одна опасность

Ситуацию усугубляет туман, так как вовремя заметить пострадавшего очень сложно из-за плохой видимости. Поэтому рыбакам рекомендуется не отходить далеко от берега и обязательно иметь при себе веревку и спасательный жилет. Очевидцам происшествия на льду в первую очередь нужно позвонить в службу спасения.