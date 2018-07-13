Первых абитуриентов во всех вузах встречали в торжественной обстановке

Перейдем, пожалуй, к самой волнительной теме для абитуриентов и их родителей. Сегодня - первый день подачи документов во все белорусские вузы. В приемную комиссию ребятам необходимо лично предоставить паспорт, заявление, аттестат, медицинскую справку, документы, подтверждающие льготы (если таковые имеются), и, конечно, сертификаты ЦТ.

Так, как приветствовали первых? И какими баллами уже они на старте задали темп? О спросе и предложениях - репортаж Анастасии Бенедисюк.

Количество мест теперь утверждают не ректоры, а Минтруда и Минэкономики. О том, что именно экономика должна определять основные тенденции в образовании, говорили еще в прошлом году. В этом от сказанного не отказываются. Касается это, прежде всего, экономических и юридических специальностей, а вот на машиностроительные, сельскохозяйственные и IT, наоборот, спрос!

Так, например, в главном педагогическом вузе задумались открыть перспективную специальность по образовательной робототехнике. Но это дело ближайших лет. В этом году - без изменений. Как и то, что медалисты и выпускники профильных классов в педагогический могут поступать без вступительных испытаний. Сегодня только к полудню здесь приняли документы от 70 таких ребят. Всего на дневную форму в БГПУ ждут 800 бюджетников и 500 платников.

Абитуриент среди них только Татьяна, хотя на первый взгляд могло показаться иначе - это ее мама не выпускает ручку: "Так быстрее!". А вот Илья руководствуется уже не скоростью (хотя сразу заявляет: будущий физрук), прийти первым куда важнее, чем аккуратно выводить свою фамилию в заявлении. Ему на помощь - старший товарищ, уже студент и в скором времени инженер. Вообще, в педагогическом к приему документов подготовились. И даже создали студенческий клуб "Абитуриент".

Определиться с выбором будущей профессии многим помогли дни открытых дверей. А в технологическом ребят и вовсе еще школьниками приглашали сюда на защиту дипломов. Уже в сентябре на студенческую скамью в БГТУ сядут больше тысячи студентов.

Первых абитуриентов во всех вузах встречали в торжественной обстановке. За выбор учебного заведения будущих студентов поблагодарили и вручили памятные подарки. Анастасия Габриельчик уже вошла в историю купаловского университета. Документы в вуз девушка сегодня подала не просто среди первых, а первой. Да еще и на новую специальность.

Среди новых специальностей еще "Международный туризм". Направление для региона актуальное. После введения безвизового режима количество иностранных туристов в Гродно увеличилось в десятки раз.

Почти половина абитуриентов сдавали ЦТ сразу по 4 предметам, при этом порядка 14% делали ставку сразу на два государственных языка (белорусский и русский). Еще одна особенность нынешней вступительной кампании - сертификаты прошлого года актуальны и в этом.