Первых двухтысячников жатвы поздравили на предприятии "Беловежский" в Каменецком районе

Мы вступаем в самый разгар, это половина, это лучшие хлеба. Ждем погоды, вот буквально первый погожий день. Мы видим неделю хорошей плодотворной работы, будем убирать в день не меньше 5 %, этопозволит к концу недели подойти к отметке 70 %.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома