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Первых двухтысячников жатвы поздравили на предприятии "Беловежский" в Каменецком районе
Первых двухтысячников жатвы поздравили на предприятии "Беловежский" в Каменецком районе. Это одна из крупнейших сельхозорганизаций области. В нынешнем году здесь нужно убрать 8 тыс. га зерновых.
Сезон начался непросто. Из-за погоды к жатве приступили на неделю позже обычного, но сейчас наращивают темпы. В погожие дни комбайны работают в поле с 7.00 до 22.00. Для самых ударных экипажей - цветы, подарки и поздравления от руководства области.
У механизатора Андрея Кобятко 2 тыс. т - не рекорд. В прошлом году комбайнер собрал 2,5 тыс. т.А сейчас только середина уборки. Поэтому не исключено, что при хорошей урожайности экипаж преодолеет трехтысячную планку.
До второй тысячи как раз погода позволяла, как раз до дождей успели намолотить. Намолотили и пошли дожди. Техника, команда - все помогает.
Мы вступаем в самый разгар, это половина, это лучшие хлеба. Ждем погоды, вот буквально первый погожий день. Мы видим неделю хорошей плодотворной работы, будем убирать в день не меньше 5 %, этопозволит к концу недели подойти к отметке 70 %.
Некоторые хозяйства области уже закончили уборку. Их технику перебрасывают на помощь в соседние организации. По словам специалистов, госзаказ в этом году регион выполнит.
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