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В Минской области чествовали первых комбайнеров-пятитысячников
Экипаж"Крутогорье-Петковичи" в составе Сергея Максимца и Василия Зура первым в Минской области намолотил 5 тыс. тонн зерна и первым в республике они это сделали на белорусском комбайне.
В тандеме Сергей и Василий работают впервые, при этом для каждого это 20-й уборочный сезон. Поздравления и подарки аграрии принимали в полях практически без перерыва от жатвы.
Хлебная эстафета в хозяйстве завершается, остаются последние колосистые поля. Сейчас убирают тритикале и пшеницу. Общий намолот ждут около 25 тысяч тонн - на четверть больше чем в прошлом году.
В целом каравай Минской области весит более1,7 млн тонн! Убрано почти 90 % полей при средней урожайности около 45 ц/га.
Напомним, лидер жатвы - Слуцкий район. Там намолотили уже более150 тыс. тонн. В тройке лучших также Несвижский и Копыльский районы (более 140 тыс. тонн).
Погода в этом году способствует хорошему урожаю. Рекордный показатель на несвижском поприще: в среднем с гектара собрали более 70 центнеров. Хорошую отдачу получили также хлеборобы Минского, Клецкого и Дзержинского районов.
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