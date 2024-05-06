Первым объектом благотворительной инициативы "Восстановление святынь Беларуси" стал храм Святой Живоначальной Троицы в Борисовском районе

Cтартует новый сезон благотворительной инициативы "Восстановление святынь Беларуси". Первая точка на карте добрых дел - храм Святой Живоначальной Троицы в Борисовском районе. Помочь в озеленении и наведении порядка приехали молодые семьи из каждого района Минской области. Волонтеры убрали мусор, благоустроили прилегающую к храму территорию, а также высадили аллею туй.