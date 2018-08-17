Первый чемпионат офисных игр прошел в Минске

Самый ловкий водитель офисного кресла и меткий игрок бумажного баскетбола. Первый чемпионат офисных игр прошел в столице. Среди дисциплин турнира конкурсы, которые офисные работники довольно часто практикуют на своих рабочих местах. Несмотря на то, что к спорту эти игры отнести сложно, на арене офисных баталий каждая команда демонстрировала настоящий спортивный задор и сплоченность.