Первый день экономического форума в Санкт-Петербурге начался с брифинга с Марией Захаровой

Может, это будет не совсем корректно по отношению к моей родной стране, но я всегда говорю откровенно о том, что России необходим, безусловно, опыт Беларуси. Не стесняться его перенимать в части защиты своего информационного суверенитета, своего информационного пространства, потому что мы в 2020 году увидели, к чему может привести мягкость, к чему может привести определенное дружелюбие по отношению к бесконечным неправительственным фондам и куче разных организаций, конторы людей, которые целенаправленно много лет занимаются дестабилизацией общественно-политической обстановки. Мы все это увидели. Но дальше получилось, что выводы правильные из всего произошедшего сделали в Республике Беларусь. Это понятно, потому что с этим столкнулись.

Александр Малькевич, член общественной палаты России, гендиректор телеканала "Санкт-Петербург"