3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Первый день экономического форума в Санкт-Петербурге начался с брифинга с Марией Захаровой
В кулуарах форума работает и наша съемочная группа. С подробностямиМария Петрашко.
Прямо сейчас мы находимся на Петербургском экономическом форуме. Первый его день для прессы начался, по сути, с брифинга с Марией Захаровой, официальным представителем МИД России, где были и журналист CNN, и дерзкие вопросы об иностранных агентах.
Марианна Минскер, корреспондент RTVI: "Юрий Дудь, Алексей Пивоваров, Алексей Венедиктов, Моргенштерн, вот лично Вы считаете их агентами иностранных государств?"
Мария Захарова, официальный представитель МИД России: "Я хотела бы дать вопрос другим средствам массовой информации".
Не могли не отреагировать и мы.
В Беларуси, например, некоторые выпуски Юрия Дудя вообще признаны экстремистскими. Мы считаем это абсолютно оправданным. Планируется ли в России применять уже опыт Беларуси в информационной политике в защите информационной безопасности, особенно помня, как тот же Дудь перебирал факты бесланской трагедии в своем фильме?
У нас между агентствами, между средствами массовой информации есть соответствующие соглашения. Я имею в виду российскими и белорусскими. У нас проходят консультации по линии Министерства иностранных дел, в рамках Союзного государства господин Мезенцев уделяет повышенное внимание этой сфере. Мы обмениваемся опытом, лучшими практиками, в чем-то содействуем друг другу. Поэтому диалог очень живой. Он не прерывается.
Белорусский опыт информационной безопасности
Белорусский опыт информационной безопасности действительно отмечали наши коллеги часто.
Может, это будет не совсем корректно по отношению к моей родной стране, но я всегда говорю откровенно о том, что России необходим, безусловно, опыт Беларуси. Не стесняться его перенимать в части защиты своего информационного суверенитета, своего информационного пространства, потому что мы в 2020 году увидели, к чему может привести мягкость, к чему может привести определенное дружелюбие по отношению к бесконечным неправительственным фондам и куче разных организаций, конторы людей, которые целенаправленно много лет занимаются дестабилизацией общественно-политической обстановки. Мы все это увидели. Но дальше получилось, что выводы правильные из всего произошедшего сделали в Республике Беларусь. Это понятно, потому что с этим столкнулись.
Россияне доверяют белорусской продукции
Конечно, форум в первую очередь экономический, отметили на форуме и качество белорусской продукции.
Мы сливки закупаем из Белоруссии. Т.е. если мы делаем из одинаковых сливок, то, я думаю, что и мороженое такое же практически. Вы делаете ГОСТ, вы делаете родом из СССР, мы точно так же.
Конечно, предстоит подписание контрактов.
Те встречи, которые были проведены в рамках нашего визита, сегодня дают плоды и результаты. Первое сегодня здесь, на питерском международном экономическом форуме, мы подписываем соглашение по двум инвестиционным проектам с компанией "Амкодор".
Удалось нам выяснить и инсайды. Блогеры Лексус и Вован заявили, что рассказали, что из белорусских политических деятелей и публичных личностей им был бы интересен только один человек.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Регионы
Все
Происшествия
Все