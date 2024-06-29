Первый день фестиваля "Солнцестояние" отгремел громкими аккордами рок-композиций

Первый день масштабного фестиваля в Пружанах отгремел громкими аккордами рок-композиций. 8 известных групп выступили на сцене перед 18 тысячами зрителей.

В субботу, 29 июня, грандиозное шоу продолжится, площадка в центре города снова ждет любителей живого звука. Отчет о первом дне концерта подготовил Илья Цветков.

Пальцы сами вспоминают знакомые аккорды, особенно когда вокруг такая атмосфера - жара плюс 30, тысячи фанатов живой музыки и звуки настоящего рока. Мы на фестивале "Солнцестояние" в Пружанах.



18 тысяч человек расположились на территории специально оборудованного фестивального городка. Это по-настоящему рекордные цифры. Масштаб второго по счету фестиваля в Пружанах еще внушительнее. Здесь ждут старт программы любители рока со всей страны.



Весь город буквально превратился в огромную концертную площадку и живет в ритме музыкального праздника. Брутальному фесту здесь посвящены фотозоны, гостям подготовили комфортные гостиничные номера для проживания. Фуд-корты, сувенирные лавки и тематические муралы на фасадах - постаралась администрация города.



Главный информационный партнер рок-фестиваля в этом году - радиостанция "Сталіца". Кому, как не нашим профессиональным диджеям и радиоведущим, знать толк в хорошей музыке.



Из огромных мониторов в толпу врывается стартовый аккорд. На сцене появляются музыканты, и начинается грандиозное шоу под открытыми небом. Шкала децибел на самой высокой отметке - и это то, что нужно. Меломаны со всей Беларуси поют знакомые куплеты вместе с солистами.

