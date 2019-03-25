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Первый день каникул у школьников самый насыщенный: надо выбрать кружки по интересам
Сегодня у школьников начались каникулы. Неделя без контрольных, проверочных и домашних заданий. У детей будет больше досуга. Можно заниматься робототехникой, ментальной арифметикой или 3D-графикой. Какие кружки по интересам выбирает столичная молодежь, расскажет Юлия Токарь.
Первый день каникул у школьников самый насыщенный. На следующие семь дней подросткам необходимо определить, какие кружки по интересам они будут посещать. А выбор действительно большой. Только в столичном Дворце детей и молодежи предлагают более трех десятков направлений: от изобразительного искусства до 3D-моделирования и робототехники.
В эти минуты юные предприниматели готовы поделиться своими финансовыми знаниями. Узнать интересные сведения нумизматики, историю появления пластиковых карточек и перспективы развития криптовалюты - турнир по интеллектуальным играм объединил две сотни столичных школьников.
Кстати, проявить способности можно и в техническом творчестве. В расписании - интерактивные программы, инновационные конкурсы и гала-концерты.
А восьмилетняя Дарья Новикова на этой неделе планирует поставить новый рекорд в ментальной арифметике. Девочка стала победителем на международном чемпионате в Санкт-Петербурге и сейчас готовится к республиканскому в Минске. Дарья решает два десятка задач, потратив на каждую всего лишь три десятых секунды. Вычитать и складывать устно она может даже во время декламирования стихотворений.
Современных Менделеевых и Эйнштейнов готовят по уникальной методике. Дети на скорость считают на особых счетчиках - соробанах, рисуют двумя руками одновременно и буквально через несколько занятий комбинируют двузначные цифры, неподвластные даже взрослым.
Заниматься арифметикой, вокалом или инженерным дизайном - главное, каникулы провести максимально с пользой и приобрести новые навыки. Чтобы в новой четверти показать еще лучшие результаты.
Во время школьных каникул Госавтоинспекция усилит контроль над выполнением правил дорожного движения. Инспекторы призывают водителей быть внимательными, снижать скорость во дворах и особенно перед пешеходными переходами.
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