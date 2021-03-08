Первый день Масленичной недели

Сегодня начинается один из самых веселых праздников - Масленица или Сырная седмица. В течение всей недели верующим разрешены сыры, масло, молоко. После завершения праздника у православных начинается Великий пост - подготовка к Светлому Христову Воскресению. Каждый отдельный день Масленичной недели имеет свои особенности. Сегодняшний день - встреча. Хозяйки заготавливают продукты для праздника, а также устанавливают соломенное чучело в женском платье, которое остается там до окончания Масленицы. Считается, что она приносит достаток и благополучие.