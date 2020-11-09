Первый день после каникул для детей из агрогородка Занарочь Мядельского района стал событием

Сегодня ученики переехали в новое здание средней школы. Учреждение на 108 мест более просторное. Здесь есть кабинеты химии и физики, которых раньше не было. Плюс возможности для физкультуры и отдыха. От руководства Минской области ребята получили и полезный подарок - сертификат на приобретение теплицы.

Новые школы в Минской области в ближайшее время также построят в Смолевичах иСтолбцах.