Первый день в штатном режиме. Репортаж из больницы скорой медпомощи

Медучреждения в нашей стране постепенно возвращаются к привычному режиму работы. Многие из них были перепрофилированы под борьбу с коронавирусом.На прошлой неделе возобновили плановую госпитализацию в онкодиспансере. А сегодня - и в больнице скорой медпомощи. Как прошел первый день в штатном режиме, увидела Анастасия Бенедисюк.





Один из корпусов БСМП стал закрытым инфекционным 9 мая

На протяжении 16 дней там лечили от коронавирусной инфекции. При этом регистратура продолжала работать, привозили на скорой помощи, и речь не о ковидных пациентах. Чтобы развести потоки, был организован отдельный вход для людей с COVID-19.

Анастасия Позднякова - врач-терапевт. Полгода она возглавляет не самое простое и вне пандемии отделение - приемное. Ежедневно к ним поступает до 200человек. Сейчас это минимум. Помимо отдельного входа в начале мая в больнице организовали так называемую красную зону - место, где врач мог вести осмотр, делать рентген, при необходимости взять тест. Рядом дежурила карета скорой помощи, именно на ней пациента с COVID, которому было необходимо амбулаторное лечение, минуя коридоры с неинфицированными, доставляли к нужному корпусу.

Анастасия Позднякова, врач-терапевт, заведующая приемным отделением городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска:

"Нагрузка была очень большая, особенно в тот период, когда мы только начали принимать пациентов с COVID-19, пациентов было много. Приходилось усиливать бригады, просить выходить на работу чаще, потому что если раньше у нас работало только приемное отделение, начала функционировать красная зона, сотрудников нужно было в два раза больше. Поэтому, конечно, период был непростой".



Сейчас необходимости в красной зоне нет, ситуация стабилизировалась

Впрочем, практика оказалась хорошей, и теперь уже в БСМП планируют из красной на постоянной основе сделать зеленую зону. В перспективе это будет отдельный вход для амбулаторных пациентов. В целом же с 9 по 25 мая с коронавирусом в БСМП были госпитализированы 250 человек. Все они выписаны и выздоровели, кого-то направили на реабилитацию.

Ольга Решетняк, врач-пульмонолог городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска:

"Наше отделение было рассчитано при лечении коронавирусной инфекции на 60 коек, аппаратов было достаточно для всех. Если бы нужно было подключить 60 человек, мы бы подключили 60. У нас в каждой палате по несколько дозаторов кислорода. И при необходимости можно было раздвоить эти концентрации кислорода. И были также концентраторы перевозные".



25 мая госпитализация пациентов с COVID-19 прекращена

В приемном отделении не принимают с подозрением на ОРВИ, коронавирус, пневмонию. Пациентам предлагают обратиться в городские клинические больницы - 2, 3, 4, 5, 6 и 10.

Первая пациентка. Накануне у Тамары Малиновской случился гипертонический криз. Подскочило давление, вызвали скорую, сделали укол. Ждать было нельзя, пенсионерке необходимо стационарное лечение, наблюдение специалистов.