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Первый день весны принес белорусам ряд изменений
Так, с сегодняшнего дня снижается ставка рефинансирования. Она опустится на 0,5 процентных пункта и составит 11 процентов годовых. Это должно привести к удешевлению некоторых банковских кредитов. Основным условием для снижения ставки называют устойчивое замедление инфляции.
Вступает в силу новая редакция закона "О борьбе с коррупцией"
С 1 марта в Беларуси вступает в силу новая редакция закона «О борьбе с коррупцией». Так, к примеру, подарки госслужащим ограничили 20 базовыми. Добавили норму, согласно которой чиновники должны будут указать в декларации сведения о своих кредитах. К слову, о декларациях. Март - последний шанс задекларировать доходы за прошлый год. Белорусы обязаны отчитаться перед налоговой до конца месяца.
"Белавиа" расширяет карту полетов
В марте расширяет карту полетов национальный авиаперевозчик - новая страна появится на Ближнем Востоке. Так, с 4 марта "Белавиа" запускает авиарейсы в столицу Катара - Доху.
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