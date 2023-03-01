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Первый день весны принес белорусам ряд изменений

Так, с сегодняшнего дня снижается ставка рефинансирования. Она опустится на 0,5 процентных пункта и составит 11 процентов годовых. Это должно привести к удешевлению некоторых банковских кредитов. Основным условием для снижения ставки называют устойчивое замедление инфляции.

Вступает в силу новая редакция закона "О борьбе с коррупцией"

С 1 марта в Беларуси вступает в силу новая редакция закона «О борьбе с коррупцией». Так, к примеру, подарки госслужащим ограничили 20 базовыми. Добавили норму, согласно которой чиновники должны будут указать в декларации сведения о своих кредитах. К слову, о декларациях. Март - последний шанс задекларировать доходы за прошлый год. Белорусы обязаны отчитаться перед налоговой до конца месяца.

"Белавиа" расширяет карту полетов

В марте расширяет карту полетов национальный авиаперевозчик - новая страна появится на Ближнем Востоке. Так, с 4 марта "Белавиа" запускает авиарейсы в столицу Катара - Доху.

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