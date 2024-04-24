Первый день ВНС - как добирались делегаты, с каким настроением, что в спецпортфелях и что происходило в кулуарах

Всебелорусское народное собрание - это принятие важных решений для страны, но еще и возможность диалога между участниками, обмен мнениями, какие-то прикидки на ближайшие проекты, наконец.

Для этого созданы все условия - делегаты оценили и подготовку, и четкость во всех передвижениях.

До и после официальной части. Как добирались делегаты? С каким настроением и вопросами? И что в спецчемоданах у каждого в зале? В кулуарах поработала Катерина Круталевич.





1166 человек - итоговая цифра делегатов Всебелорусского народного собрания, и вот так это выглядит в реальном количестве людей

Эстетика ВНС эволюционирует, как и смысл собрания.

Это особый случай, особое собрание, особая ответственность, особое волнение, потому что сегодня это высший законодательный орган страны. Даже то, что мы будем утверждать высших должностных лиц, это очень важно. Татьяна Шафалович, делегат VII Всебелорусского народного собрания

Если спрашивать о главной теме - безопасность лидирует.

С учетом, что собрание обрело конституционный статус, время работы делегатов в одном составе теперь 5 лет. За это время наработаются и связи, и знакомства - тоже немаловажно, особенно для людей, которые "душой" за страну, но в таком политическом масштабе участвуют впервые

В первую очередь я горжусь тем, что являюсь делегатом Всебелорусского народного собрания. С самого начала я хотела сюда попасть, мне интересно. Я с удовольствием изучала всю информацию о данном мероприятии и, находясь здесь, очень волнуюсь, потому что функция делегата - это большая ответственность. Елена Буценко, делегат VII Всебелорусского народного собрания

Ирина Игоревна из Бобруйска, депутат, делегат и просто красивая белоруска - в обычной жизни довольно строгий преподаватель и в хорошем смысле слова "карьеристка". Кроме обычной работы, у нее все время есть какие-то проекты: от организации безбарьерной среды в Бобруйске до помощи многодетным семьям. Это все требует и сил, и времени. По-честному, это во многом типичный портрет делегата ВНС - сюда не попадают: а - непрофессионалы, б - люди с отсутствием гражданской позиции

Если честно, у меня это была мечта побывать на ВНС. Еще будучи ребенком, по телевизору смотрела выступления главы нашего государства, следила за политической жизнью. И теперь в качестве делегата ВНС это огромная ответственность и огромное счастье находиться здесь и быть частичкой этой истории. Ирина Козлова, депутат Бобруйского городского совета депутатов, делегат VII Всебелорусского народного собрания

Деталь этого собрания - специальные портфели. Попросим показать, что внутри, и нам не откажут.





Итак, распаковка. Во-первых, конечно же, сам портфельчик. Я уверена, что качественного белорусского производства из натуральной кожи. Конечно же, здесь ежедневник "Усебеларускі народны сход". Нам дали три проекта, которые будут рассматриваться: Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, Военная доктрина и Закон Республики Беларусь о Всебелорусском народном собрании. Мы можем ознакомиться со всеми документами. Кроме этого, у нас есть канцелярия в виде такой замечательной ручки, которая будет бережно храниться у каждого из нас. Ольга Антоненко, делегат VII Всебелорусского народного собрания

Вроде бы только элемент, но из этого и строится "детализация" события. Лет через 20 это будет уже предмет винтажа с историей, и не исключено, что вообще попадет в музей истории суверенной Беларуси. Как минимум в коллекции каждого делегата останется как символ того, что он участвовал в историческом событии

Это честь для моего маленького края, там, где я являюсь руководителем. Мне хочется донести желаниясвоих избирателей, своих людей до Минска. Ольга Антоненко, делегат VII Всебелорусского народного собрания

Конституционный статус и закон о ВНС диктуют новый порядок работы органа, в том числе впервые делегатам предстояло выбрать председателя заместителя и президиум ВНС тайным голосованием. На полях Дворца Республики организовали 9 мест для волеизъявления с кабинками и урнами. Каждый из делегатов получил по три бюллетеня. Кстати, их напечатали прямо на месте, сразу после оглашения имен выдвиженцев. Эмоции после тайного голосования - вашему вниманию.





Если мы посмотрим все документы, которые будем принимать, это прежде всего программа мира, это программа созидания,программа национального единства. И мы голосовали за людей, которые воплощают эти смыслы. Вадим Гигин, делегат VII Всебелорусского народного собрания

Это люди, которые сделают все возможное и невозможное для реализации этих очень важных, амбициозных вещей. Игорь Марзалюк, делегат VII Всебелорусского народного собрания

Регистрация - тоже обязательная часть протокола. Делегатам на всякий случай даже объясняли, куда звонить, если потерялся в Минске.