Первый день зимы, и несколько заметных изменений. Какие новшества принес декабрь?

Последний месяц года отметится расширением сети платных дорог в стране

К уже существующим присоединят участок трассы Минск - Гродно - граница Польши протяженностью в 62 километра. Это предусмотрено долгосрочной программой правительства по расширению сети платных дорог. С сегодняшнего дня она вплотную приблизится к 1800 километрам трасс.





Ежедневные поезда в Польшу

А с 15 декабря у белорусов появится дополнительный маршрут для посещения польской столицы. БелЖД запускает ежедневные поезда в направлении Варшава - Брест. Они согласованы с поездом Брест - Минск. Дорога из Бреста в польскую столицу будет стоить немногим более 30 рублей, из Минска - порядка 45.





С сегодняшнего дня Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты