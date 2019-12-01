3.72 BYN
Первый день зимы, и несколько заметных изменений. Какие новшества принес декабрь?
Последний месяц года отметится расширением сети платных дорог в стране
К уже существующим присоединят участок трассы Минск - Гродно - граница Польши протяженностью в 62 километра. Это предусмотрено долгосрочной программой правительства по расширению сети платных дорог. С сегодняшнего дня она вплотную приблизится к 1800 километрам трасс.
Ежедневные поезда в Польшу
А с 15 декабря у белорусов появится дополнительный маршрут для посещения польской столицы. БелЖД запускает ежедневные поезда в направлении Варшава - Брест. Они согласованы с поездом Брест - Минск. Дорога из Бреста в польскую столицу будет стоить немногим более 30 рублей, из Минска - порядка 45.
С сегодняшнего дня Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Речь - об углеводородах, которые вывозятся за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это увеличит доходы в бюджет, который существенно недосчитался в результате налогового маневра в России и ЧП с грязной нефтью. Напомним, в последний раз экспортные пошлины Беларусь повышала ровно месяц назад.