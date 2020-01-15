Первый экорынок Беларуси. Проект на особом контроле Президента

Первый в стране экорынок пригласит на свою площадку производителей и потребителей уже к лету. Сегодня кураторы проекта рассказали о завершении работ, а наша съемочная группа побывала на стройплощадке.

Проект на особом контроле Президента. Ведь так белорусы смогут больше узнать об экотоварах, сохранить здоровье и сберечь природу.

Здесь ждут крупные агрокомбинаты, а также фермеров из всех уголков страны, которые занимаются органическим земледелием. Во всем мире оно считается самым чистым. Стоит отметить, белорусские сельхозпроизводители все активнее придерживаются зеленых идей. В последнее время мы наблюдаем рост числа фермеров, которые работают с максимальной заботой о природе. На страже органического производства стоит специальный закон. А накануне были еще и расширены возможности для получения специальных сертификатов, подтверждающих самые высокие стандарты производства. Обо всем по порядку Ольга Анищенко.

Чтобы вырастить "эко", придется затратить вдвое больше

Здесь голубику называют брендом Беларуси. Хозяйка этих, кстати, самых больших экоплантаций королевской ягоды в стране, оценивает масштабы будущего урожая. Ягода капризна, а получить результат, когда под запретом любая химия (а именно этому следует органический фермер) сложно втройне. Но голубику любят в своей стране, ее ждут за границей, где спрос на зеленые продукты сегодня кратно превышает предложение. Но это будущее экоземледелия.

Белорусскому фермеру сегодня непросто. Ведь чтобы вырастить "эко", придется затратить вдвое больше. Но как объяснить и главное убедить потребителя, что продукт стоит своих денег? Решением называют специальный сертификат. Он должен служить доказательством, что хозяйство не нарушает экоправил на каждом этапе производства. Белорусский закон в поддержку экофермеров предоставил такую возможность. Но хотелось бы идти дальше.

Национальная маркировка для экофермеров

Это о том, что белорусский сертификат - веский аргумент на внутреннем рынке. Для продаж за рубеж национальная документация не подойдет. Раньше в отсутствие белорусского наш фермер оформлял европейский сертификат: широкие возможности, но дорогое удовольствие. И справедливости ради заметим, те, кто потратился тогда, теперь не торопятся дублировать документы. Зато новичкам в экобизнесе национальная маркировка может здорово помочь.

Накануне сертификацию запустили в Институте метрологии.Технология та же: испытания, оценка. А в итоге национальный документ и право маркировки. Вот такой «органический продукт" - знак того, что перед вами точно не подделка.

Спрос на здоровое питание сегодня на пике. Площади экоземель лишь за 10 лет приросли двукратно



А мировую экокорзину оценили в 100 миллиардов! И дорожает ежегодно. Фермер вторит: в Беларуси идеальные условия для своего экопроизводства.



Президент призывает не ограничиваться рамками страны



На личном контроле и проект строительства первого экорынка. Сегодня мы оценили степень готовности здания.

Откроются летом. Как раз к сезону, говорят местные власти. Запускала проект четверка крупнейших агрокомбинатов. Они же - инвесторы. Но приехать торговать своим товаром сможет любой производитель. Главное - пройти контроль соответствия "зеленым" технологиям.

Сертификат здесь - своего рода пропуск

Но проходить процедуру или нет - дело добровольное. Тем, кто такой возможностью воспользуется, бумаги оформят на пятилетний срок. Но подтверждать экостатус придется ежегодно. О цене вопроса пока говорят уклончиво: мол, придут первые желающие - ясности станет больше.