Первый энергоблок БелАЭС уже выработал 1,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии

В ближайших планах - завершить этап опытно-промышленной эксплуатации. Напомним, запуск начался в ноябре. Далее - провести динамические испытания. Параллельно продолжается строительство второго энергоблока - он готов уже на 78%.



Итоги работы отрасли за прошлый год сегодня подвели в Минэнерго. По словам главы ведомства, все ключевые показатели выполнены. Главное - обеспечено надежное снабжение белорусов электричеством, газом и топливными брикетами. Большое внимание уделяли строительству и модернизации соответствующей инфраструктуры.

