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Первый энергоблок БелАЭС уже выработал 1,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии
В ближайших планах - завершить этап опытно-промышленной эксплуатации. Напомним, запуск начался в ноябре. Далее - провести динамические испытания. Параллельно продолжается строительство второго энергоблока - он готов уже на 78%.
Итоги работы отрасли за прошлый год сегодня подвели в Минэнерго. По словам главы ведомства, все ключевые показатели выполнены. Главное - обеспечено надежное снабжение белорусов электричеством, газом и топливными брикетами. Большое внимание уделяли строительству и модернизации соответствующей инфраструктуры.
Потребление электроэнергии за прошлый год выросло в 7 раз
Следующий шаг - увеличение использования электроэнергии реальным сектором экономики и населением. Для этого создаются все условия. Как результат - за прошлый год потребление белорусами электричества выросло в 7 раз.
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