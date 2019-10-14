Первый этап репетиционного тестирования стартует сегодня

В Беларуси стартует первый этап репетиционного тестирования. Он продлится до декабря. Абитуриенты смогут проверить свои знания по 15 предметам. Зарегистрироваться можно на сайте Республиканского института контроля знаний. Стоимость участия - 7 рублей за один предмет. Напомним, в следующем году будут подняты пороги баллов, при которых абитуриент может подавать документы в вуз.