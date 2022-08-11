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Первый этап учений на территории Беларуси завершен, следующий - передислокация на Ашулук
Белорусские ВВС и войска ПВО завершили первый этап учений. Финалом станет боевая стрельба на полигоне Ашулук. Белорусские военные отработали все поставленные задачи на территории страны.
Следующий этап - передислокация войск на российский полигон Ашулук. Согласно замыслу, отработка военных действий там продолжится с 22 по 25 августа. Передислокация в Россию и обратно будет организована железнодорожным и воздушным транспортом. При планировании учений учитывался опыт современных военных конфликтов, а все маневры приближены к реальной боевой обстановке.
В учениях задействован личный состав и вооружение, военная и спецтехника от авиационных воинских частей, войск ПВО и радиотехнических подразделений, а также боевые расчеты Военной академии Беларуси.
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