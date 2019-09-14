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Первый этап учений "Щит Союза" продолжается
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Президент Беларуси о парке имени 50-летия Великого Октября: Это народный парк
Лукашенко посетит реконструированный столичный стадион "Трактор"
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
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Лукьянов: Белорусская молодежь развивает, созидает и только строит, но никогда не разрушает
В Беларуси приняли законопроект "Об изменении кодексов по вопросам образования". Что в нем нового?
В Беларуси более 65 % всегда голосуют на выборах - соцопрос
НАН Беларуси и Объединенный институт ядерных исследований обсудили новые направления сотрудничества
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Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
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