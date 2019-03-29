3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Первый форум социальных инвестиций в Минске собрал более 300 участников
Привлечение инвестиций бизнеса в социальные проекты. В Минске прошел первый форум импакт-инвестиций. Организован он Программой развития ООН в Беларуси. Такие вложения - новый тренд во всем мире, который теперь осваивается и в нашей стране. Как рассчитывать на прибыль и быть полезным обществу? Мнения участников форума собрал Антон Малюта.
Пример социального проекта в действии долго искать не пришлось. Кофе для гостей форума варят люди с ограниченными возможностями. Так же, как все, платят за аренду, а прибыль направляют на развитие бизнеса. Говорят, инвестор, который вложит свой капитал в такой проект, получит солидную отдачу.
По сути, участники проекта ждут импакт-инвестиций. Это новое направление во всем мире, когда инвестор на выходе получает не только финансовые дивиденды, но и социальный эффект. С благотворительностью не путать.
В роли фонда для реализации социальных проектов в нашей стране выступает Банк развития. В прошлом году на такие цели выделили больше 15 миллионов рублей. Активно подключается и частный бизнес. Один из сотовых операторов сейчас обучает детей безопасному поведению в Интернете.
Форум собрал более 300 участников, это чиновники, представители банков и, конечно, предприниматели. Партнерство - одна из целей устойчивого развития. Их достижение невозможно без участия бизнеса.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов