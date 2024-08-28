"Первый информационный" - концепция и стиль нового телеканала

"Первый информационный". Именно так будет называться первый в истории отечественного телевидения новостной телеканал, запуск которого Белтелерадиокомпания планирует в ближайшее время. В основу бренда нового медиа легла единица, модные и стильные бирюзовые и синие оттенки.

Все белорусы впервые смогут получать самую актуальную, интересную, проверенную и важную информацию в режиме нон-стоп - 24 часа в сутки.

Подобного в развитии национального телевидения еще не было. А поэтому внимание к запуску вещания новой кнопки на высоком уровне.

Эволюция в истории белорусского медиа - в репортаже Андрея Козлова.

В кулуарах Белтелерадиокомпании на протяжении нескольких месяцев происходило что-то необычное. Работа и в новой студии, и в легендарной, которая 300 квадратных метров, шла настолько активная, что те трансформировались на глазах.

Конечно, многим было интересно, с чем связано такое постоянное движение, в школе мы называли его броуновским, но все причастные к событию хранили строгое молчание. И, наконец, сегодня после полудня на всех телеканалах страны официально было объявлено об историческом и уникальном событии в истории телевиденияРеспублики Беларусь.

"Первый информационный". В двух словах скрыта главная суть нового телеканала. Авторская, режиссерская и техническая группы будут стремиться к совершенно новой работе в новостном телевещании. И быть первыми. Внимание к громкому проекту высочайшее. Поэтому сегодня на Макаенка, 9 проверили готовность телеканала замглавы Администрации Президента Владимир Перцов, пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт и министр информации Марат Марков. Кстати, все были и есть связаны с белорусским рынком медиа, то есть знают формат изнутри.

"Первый информационный" создан на базе Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании, одной из самых известных информационных структур нашей страны. Фундамент белорусских теленовостей. Однако АТН вскоре станет историей.

АТН не прекратит свою историю, названия такого больше не будет. Агентство теленовостей будет переименовано в дирекцию телеканала "Первый информационный". Структура, которая меня взяла на работу, она меня вырастила, жаль, что АТН как бренда уже не будет, но думаю, что "Первый информационный" зазвучит еще громче. Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании

Также в ближайшее время состоится запуск и нового новостного портала. Его название - news.by. Запрос news - один из самых популярных в интернете на всей планете.

Мы будем идти вместе с Информационным каналом, но в то же время news.by - это самостоятельный информационный ресурс. Александр Хоровец, главный директор Главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании

Уже точно известно, что новости будут выходить в эфир "Первого информационного" каждый час, а в сетке вещания зрители могут увидеть прямые включения с мест самых важных событий, экспертные мнения и около 60 специальных проектов. Таким образом белорусское телевидение идет в ногу со временем, в котором интернет-войны и фейковые новости стали особенностями современного мира, который вокруг совершенно нестабилен.

"Первый информационный" телеканал призван обеспечивать проверенным, правдивым и актуальным контентом.

Информация общественно-политическая, экономическая, криминальная - она крайне востребована телезрителем. Мы видим по рейтингам - это всегда стабильно высокие рейтинги. Хотя бы из этих соображений как телевизионного менеджера нужно делать это. Информационная война идет в мире, вы посмотрите, они нон-стоп с утра до вечера, не выходя из студии, с нами воюют, а мы ждем шаг с 13 до 15, чтобы выйти в новости. Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании

Изменения коснутся многого. И это будет совершенно брендовая история, логотип впервые презентован в программе "Панорама".

Единица и стильные оттенки - синий и бирюзовый - вскоре будут неразрывно связаны с новым телеканалом. Все белорусы впервые смогут получать самую актуальную, интересную, проверенную и важную информацию в режиме нон-стоп 24 часа в сутки. Новости каждый час и в круглосуточном режиме.

На эту минуту к эфиру уже готовы обе студии, аппаратный блок, ведутся последние чистовые тракты.

Какое-то событие проходит в мире, стране, надо оперативно новости прямо с телеграм-каналов, с разных хостов выдать в прямой эфир картинку. Илья Кревчик, главный режиссер Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании

Все участники творческого и одновременно технологического процесса заинтересованы в том, чтобы зритель получал как эстетическое удовольствие, так и разбирался в национальной и мировой повестке. Сама студия максимально будет погружать зрителя в процесс жизни нашей родной и уникальной Беларуси.

Включения из любого белорусского уголка главных событий страны быстро, ярко и с интересом. Программа "Панорама" как кульминация дня и событий вокруг. А у нас их очень много. Активный показ в прямом эфире важных общественно-политических мероприятий: международных встреч, пресс-конференций, заседаний правительства, заявлений МИД, широкое присутствие бизнес- и финансовых новостей, глубокой аналитики.

Это и есть современное телевидение в отличие от классических общественно-политических каналов, на которых выходят новости с шагом в 2 часа, 3 часа, иногда 4 часа. На этом канале выпуск новостей может длиться 4 часа в прямом эфире. За это время можно сообщить огромное количество новостей, держать какую-то важную тему. А готовы мы или нет? Конечно, готовы. Агентство телевизионных новостей - знаменитая в стране структура. Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании