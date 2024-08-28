"Первый информационный" - проверенная и актуальная информация 24/7. Белтелерадиокомпания презентует новый новостной ТВ-канал и сайт news.by

В первую очередь, кроме правдивости и объективности, важнаоперативность. Живой эфир это дает. Для этогов том числеи делается новый телевизионный канал. Потому что, в отличие от классических общественно-политических каналов, на которых выходят новости с шагом в 2, 3, а иногда и 4 часа, на этом канале выпуск новостей может длиться 4 часа в прямом эфире. За это время можно сообщить огромное количество новостей, держать какую-то важную тему. Готовы мы или нет? Конечно, готовы! Агентство теленовостей - знаменитая в нашей стране информационная структура.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании