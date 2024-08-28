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"Первый информационный" - проверенная и актуальная информация 24/7. Белтелерадиокомпания презентует новый новостной ТВ-канал и сайт news.by
"Первый информационный" - именно так будет называться первый в истории отечественного телевидения новостной телеканал, запуск которого Белтелерадиокомпания планирует в ближайшее время.
Концепция и стиль нового телеканала
В основу бренда нового медиа легла единица, модные и стильные бирюзовые и синие оттенки. Впервые белорусы смогут получать самую актуальную, интересную, проверенную и важную информацию в режиме нон-стоп 24 часа в сутки. Подобного в развитии национального телевидения еще не было. Поэтому внимание к запуску вещания новой кнопки - на высоком уровне.
Сегодня на Макаенка, 9 проверили готовность телеканала замглавы Администрации Президента Владимир Перцов, пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт и министр информации Марат Марков.
К эфиру уже готовы обе студии, аппаратный блок, ведутся последние чистовые тракты. "Первый информационный" создан на базе Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании, одной из самых известных информационных структур нашей страны.
В первую очередь, кроме правдивости и объективности, важнаоперативность. Живой эфир это дает. Для этогов том числеи делается новый телевизионный канал. Потому что, в отличие от классических общественно-политических каналов, на которых выходят новости с шагом в 2, 3, а иногда и 4 часа, на этом канале выпуск новостей может длиться 4 часа в прямом эфире. За это время можно сообщить огромное количество новостей, держать какую-то важную тему. Готовы мы или нет? Конечно, готовы! Агентство теленовостей - знаменитая в нашей стране информационная структура.
"Первый информационный" - проверенная и актуальная информация
Уже точно известно, что новости будут выходить в эфире "Первого информационного" каждый час. А в сетке вещания зрители могут увидеть прямые включения с мест самых важных событий, экспертные мнения и около 60 специальных проектов. Таким образом белорусское телевидение идет в ногу со временем, в котором интернет-войны и фейковые новости стали особенностями современного мира. "Первый национальный" телеканал призван обеспечивать проверенным, правдивым и актуальным контентом.
Также в ближайшее время состоится запуск и нового новостного портала. Его название -news.by.
К слову, запрос "news" - один из самых популярных в интернете на всей планете.
В вечернем эфире программы "Панорама", которая также войдет в сетку вещания "Первого информационного", расскажем все детали, откроем закулисье подготовки исторического события для нашего телевидения.
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